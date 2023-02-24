العالم اليوم - روسيا تتهم كييف بالتجهيز "لغزو" ترانسنيستريا وتتعهد بالرد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 02:16 صباحاً - اتهمت روسيا أوكرانيا بالتجهيز "لغزو" منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا والتي تنتشر فيها وحدة عسكرية روسية، متعهدة "بالرد" في حال حدوث ذلك.

تقع منطقة ترانسنيستريا الصغيرة التي أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات إثر حرب قصيرة، على الحدود الغربية لأوكرانيا وكانت موضع توترات متصاعدة في الأسابيع الأخيرة .

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تلغرام "لقد كثّف نظام كييف الاستعدادات لغزو ترانسنيستريا"، مضيفا أن الغزو سيتم "ردا على هجوم مزعوم للقوات الروسية من أراضي ترانسنيستريا".

وأكد الجيش الروسي أنه لاحظ "تجمعا كبيرا للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود" و"نشر مدافع في مواقع إطلاق" و"زيادة غير مسبوقة في تحليقالطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق أراضي" الجمهورية الانفصالية.

وقالت الوزارة إن "تنفيذ الاستفزاز المخطط له من السلطات الأوكرانية يشكل تهديدا مباشرا للوحدة الروسية" المنتشرة في ترانسنيستريا .

وأضافت أن الجيش الروسي "سيرد بشكل مناسب على الاستفزاز الذي تخطط له أوكرانيا ".

وكان رئيس وزراء مولدافيا الجديد دورين ريسيان قد دعا مؤخرًا إلى انسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا، ما أثار غضب الكرملين .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاثنين إن على "نظرائنا في مولدافيا أن يكونوا حذرين للغاية" في تصريحاتهم .

سبق أن اتهمت السلطات المولدافية الموالية لأوروبا موسكو بالرغبة في التحريض على انقلاب في البلاد، وهو اتهام نفته روسيا.