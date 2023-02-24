وزير بريطانى: سنحصل على أرخص فواتير الطاقة في أوروبا بحلول عام 2035

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة البريطانى جرانت شابس إن البريطانيين سيحصلون على "أرخص فواتير الطاقة فى أوروبا" بحلول عام 2035 وذلك بسبب اعتمادهم على الطاقة النظيفة وطاقة الرياح بدلاً من الوقود الأحفورى.





وأضاف -فى كلمة على موقع الوزارة ونقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية- إن أسعار الطاقة استحوذت على قسم كبير من دخل الأسر فى بريطانيا، بسبب ارتفاع أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية، كما أدت الحرب فى أوكرانيا قبل عام إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى بالجملة إلى مستويات عالية، حيث أشار العديد من الخبراء إلى أن اعتماد المملكة المتحدة الكبير على الغاز للتدفئة وتوليد الكهرباء كان السبب فى كونها واحدة من أكثر البلدان تضرراً فى أوروبا. \وتم نقل تكاليف الغاز بالجملة هذه إلى المستهلكين، حيث تدفع الأسر حاليًا 2500 جنيه إسترلينى سنويًا فى فواتير الغاز والكهرباء منذ أكتوبر الماضي.

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