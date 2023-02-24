العالم اليوم - بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 01:19 صباحاً - أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر دول مجموعة السبع التي ستجتمع عبر الفيديو الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ سوناك سيدعو إلى تسريع وتيرة دعم الجيش الأوكراني بالمدفعية ومدّه بأسلحة أطول مدى.

وأضافت أنّ سوناك سيقول خلال الاجتماع "لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب - ولتسريع موعد حلول ذلك اليوم - يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة. (...) بدلاً من اتّباع نهج تدريجي، يجب أن نتحرّك بشكل أسرع على صعيد المدافع والمدرّعات والدفاعات الجوية".