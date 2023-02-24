جدة - نرمين السيد - وأضاف "سيهيدا"، خلال مداخلته على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر تطبيق "سكايب"، أنَّه بالرغم من الضغط الروسى الكبير والهجوم واسع النطاق، إلَّا أن أوكرانيا صامدة ومتفائلة بشدة.
وتابع: "كل حرب بها كر وفر وشركاء أوكرانيا كانوا يتوقعون سقوط كييف فى قبضة روسيا، لكن هذا لم يحدث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسى أوكرانى لـ «القاهرة الإخبارية»: روسيا ستنسحب من الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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