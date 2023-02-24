دبلوماسى أوكرانى لـ «القاهرة الإخبارية»: روسيا ستنسحب من الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سيهيدا"، خلال مداخلته على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر تطبيق "سكايب"، أنَّه بالرغم من الضغط الروسى الكبير والهجوم واسع النطاق، إلَّا أن أوكرانيا صامدة ومتفائلة بشدة.

وتابع: "كل حرب بها كر وفر وشركاء أوكرانيا كانوا يتوقعون سقوط كييف فى قبضة روسيا، لكن هذا لم يحدث".