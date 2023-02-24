العالم اليوم - كوريا الشمالية تختبر أربعة صواريخ كروز استراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 12:22 صباحاً - اختبرت كوريا الشمالية أربعة صواريخ كروز استراتيجية أطلقتها في اتجاه البحر، وفق ما أوردت وكالة أنبائها الرسمية مضيفة أن التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوة بيونغيانغ القتالية النووية.

وذكرت الوكالة أن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وأصابت هدفها "بدقة".

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