العالم اليوم - الهلال السعودي يلحق بالدحيل إلى نصف نهائي أبطال آسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 11:16 مساءً - لحق الهلال السعودي حامل اللقب بالدحيل القطري إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على فولاد خوزستان الإيراني 1-صفر الخميس على استاد الجنوب في الدوحة في ربع النهائي.

وسجل المالي موسى ماريغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وضرب الهلال السعودي موعدا الأحد المقبل مع الدحيل الذي تغلب على الشباب السعودي 2-1 على استاد الثمامة في العاصمة القطرية.

وبدأ الهلال المواجهة بأفضلية واضحة في منتصف الملعب، لكن دون تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى فولاد حتى سجل حضوره الأول والوحيد خلال الشوط بتسديدة رائعة للأرجنتيني لوسيانو فييتو عقب تبادل مميز للكرة بينه وبين سالم الدوسري، لكن حارس مرمى فولاد النمسوي كريستوفر كنيت تألق وتصدى لها ببراعة (12).

وانتفض فولاد وسط الأفضلية الهلالية وبسط سيطرته على مجريات اللقاء مهددا مرمى عبد الله المعيوف الذي تألق بشكل ملفت في التصدي لتسديدتين متتاليتين من حميد بوحمدان (18) والاسباني روبرتو توريس (24)، قبل أن يستعيد الهلال نسقه العالي ويبسط نفوذه على منتصف الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وواصل الهلال أفضليته مع انطلاقة الشوط الثاني، وكاد البديل سعود عبد الحميد يصنع الفارق حينما توغل داخل المنطقة ومرر كرة رائعة الى ماريغا لكن الحارس ابعد الكرة في اللحظة الأخيرة حارما الهلال من هدف التقدم (48).

وجاءت الفرصة الهلالية الأخطر عبر تسديدة قوية لفييتو من مشارف المنطقة لكن كنيت تألق في التصدي لها (63).

وتصدت عارضة الهلال لرأسية محمد هزبافي (72)، قبل أن يخطف ماريغا هدف الفوز عقب تمريرة رائعة من البديل صالح الشهري (87).