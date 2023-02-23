القاهرة الإخبارية: خطوات الغرب لدعم أوكرانيا تشكل العلاقات الروسية الصينية

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن زيارة وانج يى، كبير الدبلوماسيين الصينيين، نظيره وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، تهدف لتعميق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى إن إعلان الدول الأوروبية حزما جديدة من المساعدات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية ساهمت فى تقارب العلاقات الروسية الصينية.





وأضاف "مشيك"، فى رسالة على الهواء، أن الإدارة الروسية اعتبرت أن من أهم أهداف العملية الروسية فى أوكرانيا، إنشاء علم متعدد الأقطاب، بعيدًا عن العلم الأمريكى ذات القطب الواحد، مشيرًا إلى أن موسكو اتهمت الولايات المتحدة بالضغط على الدول لعدم التحالف معها.

وتابع، بأن اللقاء الذى جمع الرئيس الصينى شى جين بينجن مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بمدينة سمرقند الأوزبكية، 15 سبتمبر 2022، استهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ونوه إلى أن تصريحات الرئيس بوتين فى الساعات الماضية، اُستخدمت لتهديد الغرب، بعد إعلانها الحزم الجديدة من دعم أوكرانيا، وأن موسكو ستعزز قدرتها النووية من الصواريخ العابرة للقارات، وستزيد من تصنيع الصواريخ الفوق الصوتية والصواريخ الأسرع من الصوت وتسليمها للجيش الروسى هذا العام.

ولفت إلى أن بوتين أعلن أن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الصينى، موسكو، فى الأشهر القليلة المقبلة، لتعزيز التعاون وتحقيق تطورات مهمة فى مجالات عديدة بين البلدين، موضحًا أن الجيش الروسى لديه القدرة التى تؤهله لتحقيق أهدافه فى أوكرانيا، بعيدًا عن إرسال الصين أسلحة إلى موسكو.

وأشار إلى أن المراقب الروسى اعتبر تصريحات بوتين، أمس، تأكيدًا للغرب وتحديدًا واشنطن، أن روسيا ستواصل عملياتها فى أوكرانيا حتى تحقق جميع أهدافها، ومنع وصول الناتو إلى أوكرانيا، وأن كييف ستكون دولة حيادية.

واختتم "مشيك" بأن بوتين صرح بأن التعاون بين روسيا والصين ضرورى لتحقيق الاستقرار الدولى، وتواجه العلاقات الدولية وضعًا مُعقدًا، ومن جانبه، تعهد "وانج يى" بعدم خضوع العلاقات الصينية الروسية لضغوط من الدول الأخرى.