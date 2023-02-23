العالم اليوم - الفيفا و"الآسيوي" يدرسان رفع الحظر عن الملاعب السورية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 10:19 مساءً - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، يوم الخميس، عن وصول وفد مشترك من الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي للعبة إلى دمشق، لدراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات مستقبلاً.

واجتمع الوفد مع اللجنة المكلفة بمتابعة الأمور برئاسة عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري، وأكد على تكثيف العمل المشترك مع الاتحاد السوري من أجل متابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة تمهيداً لإمكانية رفع الحظر التدريجي عن الملاعب السورية.

وأكد الخطيب أن الجماهير السورية المتعطشة لمتابعة وتشجيع منتخباتها وأنديتها تعقد آمالاً كبيرة على هذه الزيارة تمهيداً لإمكانية رفع الحظر المفروض على استضافة سوريا لمباريات كرة القدم الدولية منذ 12 عاماً.

يذكر أن زيارة الوفد تستمر لثلاثة أيام يطلع من خلالها على الواقع الأمني وواقع المنشآت في مدينة دمشق.