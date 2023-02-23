مصرع 6 مسلحين بعملية أمنية في باكستان
أعلنت الشرطة الباكستانية يوم الخميس، عن مصرع ما لا يقل عن ستة مسلحين في عملية أمنية مشتركة بين إدارة مكافحة الإرهاب والشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن المتحدث باسم الشرطة شهيد حميد في بيان له، القول: إن "العملية جرت في منطقة (لاكي مروات) بناء على بلاغ يفيد بأن إرهابيين يخططون لشن هجوم على نقطة تفتيش شرطة (عباس) في الإقليم".
وأكد البيان مصرع ستة مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان المحظورة ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية.
وتأتي العملية الأمنية بعد يوم من اتفاق وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف مع المسؤولين الأفغان في كابول على التصدي للارهاب بفعالية وتعزيز التعاون الأمني وذلك على وقع تصاعد الهجمات المسلحة التي تشهدها باكستان انطلاقا من أراضي جارتها الشمالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 6 مسلحين بعملية أمنية في باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.