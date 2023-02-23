مصرع 6 مسلحين بعملية أمنية في باكستان

مصرع 6 مسلحين بعملية أمنية في باكستانأعلنت الشرطة الباكستانية يوم الخميس، عن مصرع ما لا يقل عن ستة مسلحين في عملية أمنية مشتركة بين إدارة مكافحة الإرهاب والشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان المتاخم لأفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن المتحدث باسم الشرطة شهيد حميد في بيان له، القول: إن "العملية جرت في منطقة (لاكي مروات) بناء على بلاغ يفيد بأن إرهابيين يخططون لشن هجوم على نقطة تفتيش شرطة (عباس) في الإقليم".

وأكد البيان مصرع ستة مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان المحظورة ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية.

وتأتي العملية الأمنية بعد يوم من اتفاق وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف مع المسؤولين الأفغان في كابول على التصدي للارهاب بفعالية وتعزيز التعاون الأمني وذلك على وقع تصاعد الهجمات المسلحة التي تشهدها باكستان انطلاقا من أراضي جارتها الشمالية.