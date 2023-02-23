وفاة عامل عشريني أثر سقوطه في " جاروشة أعلاف " جنوب عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 فبراير 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج - كشف مصدر امني عن وفاة عامل وافد عشريني اليوم الخميس عقب سقوطه في " جاروشة أعلاف " في الجيزة جنوب عمان . ونقلت الوفاة للمستشفى في حين فتح تحقيق بالحادث .

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