باحث لـ«إكسترا نيوز»: روسيا خسرت استراتيجيًا فى حربها ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سلام"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الرميحى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد مرور عام من الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن القول إن روسيا لم تُحقق أيًا من أهدافها العسكرى والسياسية التى بدأت من أجلها الحرب.

وتابع مدير مكتب فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنه فى المقابل، نجح الجانب الأوكرانى من خلال توحد جميع الأوكرانيين بشكل كامل خلف القيادة السياسية الأوكرانية، والتى نجحت فى تحقيق عدد من الانتصارات.

وأردف الباحث فى العلاقات الدولية، أنه على الرغم من احتلال روسيا لعدد من المناطق الأوكرانية، إلا أن الجميع شاهد كيف نجحت القوات الأوكرانية فى تحرير أراضيها من القوات الروسية.

ولفت إلى أنه على الرغم من احتلال القوات الروسية بعض أراضى أوكرانيا حتى الآن لا يُعد ذلك تحقيقًا لأهداف روسيا، ولكن يعكس توازن الوضع وتمسك كل طرف برؤيته وتحقيق أهدافه، ما سبب تعثرًا فى عملية التفاوض.