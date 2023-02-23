زيلينسكى: أوكرانيا ستنتصر فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، مساء اليوم الخميس، إن أوكرانيا لم تنكسر، مبينًا فى الوقت ذاته أن القوات الأوكرانية تخطت الكثير من المحن والصعاب.

وشدد الرئيس الأوكرانى، على ضرورة محاسبة جميع من شارك فى العملية العسكرية ضد بلاده، وكل من قام بترهيب وتعذيب الشعب الأوكرانى.

وكان الرئيس الأوكرانى، قد رحب - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإسبانى فى وقت سابق اليوم - بعقد اجتماع بين بلاده والصين على الرغم من عدم رؤية أى مؤشر على خطة للسلام من جانب بكين.