الخزانة الأمريكية: الاقتصاد الروسى أصبح معزولا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إنَّ الاقتصاد الروسى أصبح معزولًا بشكل متزايد وأن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا بات واضحًا.





وأوضحت "يلين" فى مؤتمر صحفى أجرته من مدينة بنغالورو الهندية، ونشره الموقع الرسمى لوزارة الخزانة الأمريكية- أن تقديم الدعم لأوكرانيا سيكون موضوعا رئيسيا للمناقشة مع الهند. وفى حديثها للصحفيين، قالت يلين إنَّ الجيش الروسى يكافح لاستبدال أكثر من 9000 قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة التى فقدها منذ بدء العملية العسكرية فى فبراير 2022، وقد عانى من توقف الإنتاج فى المنشآت الصناعية الدفاعية الرئيسية. وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ستقف إلى جوار أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، كما سبق أن أوضح الرئيس الأمريكى جو بايدن. وتابعت أنه من الأهمية بمكان أن يتحرك صندوق النقد الدولى على وجه السرعة نحو برنامج ممول بالكامل لأوكرانيا.

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