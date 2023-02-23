القاهرة الإخبارية.. الصين: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لن يقود إلى السلام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "القاهرة الإخبارية" أنَّ الصين ستعلن قريبًا مبادرة بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وعلى كل أطراف الأزمة الالتزام بعدم استخدام الأسلحة النووية، وشددت الصين أنه لا يمكن إغلاق باب الحل السياسى بين روسيا وأوكرانيا.

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