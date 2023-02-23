بوتين: روسيا سوف تستمر في تطوير القدرات النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 07:26 مساءً - تعهد الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الخميس، باستمرار روسيا في تطوير قدراتها النووية، وذلك قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال بوتين في خطاب نشره الكرملين بمناسبة يوم المدافع عن أرض الآباء، الذي تحتفل به روسيا اليوم الخميس، "كما هو الحال في السابق، سوف نولي اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث النووي".

وأشار بوتين إلى احتمالية بدء نشر صاروخ سارمات البالستي العابر للقارات الجديد هذا العام، الذي يمكن تزويده برؤوس نووية. ويشار إلى أنه كان من المقرر نشر الصاروخ خلال عام 2022.

وقال بوتين، إنه بالإضافة لذلك، سوف يستمر الإنتاج التسلسلي لصاروخ كينجال والبدء في توصيل صواريخ زيركون الأسرع من الصوت، الذي يتم إطلاقه من السفن، وأضاف "جيش وبحرية حديثان وقادران هما ضمان أمن البلاد وسيادتها".

وكان بوتين، قد تحدث عن تهديد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث قال إن التحالف يهدف لهزيمة روسيا كقوة نووية في الحرب الروسية الأوكرانية.