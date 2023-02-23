عاجل- القاهرة الإخبارية.. سكان 3 محافظات سورية يشعرون بهزة أرضية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بشعور سكان محافظات حمص وطرطوس وحلب السورية بهزة أرضية، بحسب وكالة "سانا" السورية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بشعور سكان محافظات حمص وطرطوس وحلب السورية بهزة أرضية، بحسب وكالة "سانا" السورية. وكان المركز الوطنى للزلازل، قد أعلن فى وقت سابق عن حدوث هزة أرضية ارتدادية بشدة 4.8 درجات مركزها غرب إدلب بـ 48 كم فى لواء إسكندرون.

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