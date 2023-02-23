الأردن: حل الدولتين يتطلب وقف انتهاكات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الأردن لدى مصر ومندوبه الدائم بجامعة الدول العربية أمجد العضايلة، أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين، يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، منبهًا بأن الجهود المتواصلة؛ لتحقيق السلم والأمن فى المنطقة والعالم لا يمكن لها أن تحقق ثمارها طالما تستمر هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التى تقوّض فرص السلام.





وأكد السفير العضايلة فى كلمته، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث العدوان الإسرائيلى فى نابلس والأراضى الفلسطينية المحتلة - رفض بلاده، وإدانتها للاقتحامات فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، ومحاولات التقسيم الزمانى والمكانى التى تعيق فرص تحقيق السلام المنشود، محذرًا من أى محاولة للمساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم، ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد أن الأردن مستمر فى بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار فى المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية عليها، والتى يرعاها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها، وتثبيت صمود المقدسيين بها، وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين فى ممارسة شعائرهم الدينية.

وقال العضايلة: "إن الأردن اليوم وكما هو دومًا يضم جهوده إلى جانب جهود أشقائه العرب وشركائهم الدوليين المؤمنين بعدالة قضية فلسطين وحقوق شعبها الشقيق، والحرص على إدانة ومنع تكرار كل ما من شأنه عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل، والذى لا سبيل له سوى حل الدولتين، ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التى تقوّض كل جهد صادق ومبذول ينهى الاحتلال غير القانونى لأرض دولة فلسطين ويحقق المستقبل الأمن والمستقر لشعوب المنطقة".

وتابع: "نجتمع اليوم فى هذه الدورة غير العادية لأجل فلسطين وقضيتها العادلة وشعبها الشقيق، فى ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية وذات الأولوية، من تحديات غير مسبوقة، تسلتزم منا جميعًا توحيد الموقف وتعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية لنصرة فلسطين وقضيتها العادلة".

وأشار إلى ما تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من سياسات غاشمة وممارساتٍ عدوانية ممنهجة فى الأراضى الفلسطينية، وآخرها الاعتداءات المدانة من جرائم لا إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية فى مدينة نابلس، وما شهدته هذه المدينة الصامدة وما يواجهه أهلها الثابتين على حق، من عدوانٍ غاشم ترك شهداء أبرار نترحم عليهم وجرحى نتمنى لهم الشفاء العاجل.

وشدد على أن المملكة الأردنية الهاشمية، التى تعتز بتمسّكها بالوقوف إلى جانب الأشقاء فى فلسطين الحبيبة، تؤكد على موقفها الواضح والثابت والمتجدد فى نصرة القضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولى بتلبية الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطينى، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب مسؤولية المجتمع الدولى بتطبيق القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، المتخذة من مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة.