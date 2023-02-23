العالم اليوم - مصر تخطط لطرح سندات "باندا" في الصين بـ500 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 07:19 مساءً - تخطط مصر لطرح سندات "باندا" بعملة اليوان في السوق الصينية، خلال العام المالي الجاري، بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى دراسة طرح صكوك سيادية إسلامية بالجنيه المصري في السوق المحلية، ضمن خططها لتنويع مصادر التمويل، بحسب ما قاله محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، لـ"دوت الخليج".

وكانت مصر باعت يوم الثلاثاء أول إصدارتها من الصكوك السيادية الإسلامية بالدولار، بقيمة 1.5 مليار دولار، بمعدل تغطية وصل إلى 4 مرات، بفائدة حوالي 11 بالمئة.

وكان طرح الصكوك الأخير هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين الياباني "الساموراي" في مارس 2022.

وقال حجازي، إن التغطية الكبيرة لطرح الصكوك السيادية يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الطرح شهد تنوع كبير في المستثمرين، حيث تمت تغطيته بنسبة 60 بالمئة من الخليج، و24 بالمئة من أوروبا، و14 بالمئة من أميركا، والباقي من دول شرق آسيا.

وأضاف حجازي أن الحكومة المصرية لا تخطط لطرح صكوك سيادية بالدولار مجددا خلال العام المالي الجاري، لكنه أشار إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ باقي برنامجها من الصكوك الدولارية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار، بحسب الاحتياجات التمويلية وظروف السوق العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة لا تعتزم أيضا طرح أي سندات دولية "يورو بوندز" خلال العام المالي الجاري، وأنها تسعى فقط لإنجاز طرح سندات "الباندا" في السوق الصينية.

وقال حجازي، إن الحكومة تسعى لطرح صكوك بالجنيه المصري، في السوق المحلي، خلال الفترة المقبلة، في ظل السيولة العالية بالسوق، لكنها لم تحدد قيمته حتى الآن، حيث أنها لا تزال تدرس طريقة التنفيذ وآليات الطرح.