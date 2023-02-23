خبير لـ إكسترا نيوز: 80% من العالم متضررين من الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الشودافى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى ياسر عبدالستار، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رفع الفائدة هدفه امتصاص السيولة، وبالتالى زيادة المكون الادخارى عن المكون الاستهلاكى، ويقل طلب الناس على السلعة، وبالتالى ينخفض سعرها.

وأوضح: "يحدث ذلك حين تكون عجلة الإنتاج قاصرة عن ضخ منتجات تتناسب مع حجم الطلب، وهذا ما حدث لأوروبا والعالم بسبب الحرب الأوكرانية خلال العام الماضى، حيث توقف الإنتاج فى بعض الدول وانخفضت القوة الشرائية للوحدات النقدية فى كل دول العالم نتيجة رفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة".

وتابع: "بما أن 80% من شعوب العالم تعيش فى طبقات فقيرة ومتوسطة، فتأثرت مباشرة بنتائج هذه الحرب، وتحول وقف الحرب إلى طلب شعبى عالمى، حتى الدول المتقدمة تأثرت نتيجة توقف الأسواق الناشئة عن الاستيراد منها".

واختتم بأن هناك دولا لم تتأثر كثيرًا مثل دول الخليج، لأن عملاتها مربوطة بالنفط، بينما كانت أوروبا الأكثر تأثرًا، لأنها مطالبة بدعم أوكرانيا وفى الوقت نفسه مواجهة التضخم، وتلبية احتياجات المواطن وتمويل الأجور بعد زيادة النفقات، ما تسبب فى تغير عدد من الحكومات واندلاع مظاهرات فى عدد من دول أوروبا.