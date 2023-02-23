الرئيس الأوكرانى يرحب بعقد اجتماع بين بلاده والصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، أن تصريحات زيلينسكى، جاءت خلال مؤتمر صحفى مشترك فى العاصمة "كييف"، مع رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، الذى يعد أحدث زعيم يزور البلاد بعد الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكى، جو بايدن، يوم الإثنين الماضى، وكذلك ظهور رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ملونى، أول أمس الثلاثاء هناك.

ويأتى ذلك فى خضم القلق المتزايد من الدول الغربية إزاء تخطيط الصين لتسليح روسيا ضد أوكرانيا.