مواجهات فلسطينية مع قوات الاحتلال فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال الحى فى الرأس، خلال مواجهات فى مخيم "العروب" شمال محافظة الخليل الواقعة فى جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من قنابل الغاز السام تجاه منازل السكان فى قرية "النبى صالح" شمال غرب رام الله، وأغلق مدخل القرية، وتم منع سكانها من الدخول أو الخروج، واقتحم مستوطنون القرية بسياراتهم، وأطلقوا الرصاص الحى تجاه المنازل، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى مُحافظة "بيت لحم"، الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، أصيب مواطنون فلسطينيون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "تقوع" الجنوبية.

وفى محافظة "قلقليلة"، بشمال غرب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فى العشرينيات من العمر، خلال مواجهات فى بلدة "عزون" أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

وفى القدس بوسط الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "العيسوية" واستهدفت المواطنين بقنابل الغاز السام، واندلعت إثر ذلك مواجهات.