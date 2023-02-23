مبعوث زيلينكسى لـ «القاهرة الإخبارية»: روسيا فشلت فى عدوانها على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ماكسيم صبح، مبعوث الرئيس الأوكرانى للشرق الأوسط من كييف، إن روسيا فشلت فشلًا ذريعًا فى بداية العدوان شامل النطاق على الأراضى الأوكرانية، الذى انطلق فى 24 من فبراير العام الماضى.





وأضاف "صبح" فى تصريحات لـقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن روسيا تجرى محاولات يائسة لاحتلال أجزاء من شرقى أوكرانيا ومقاطعتى لوهانسك ودونيتسك، والمقاومة نجحت فى ردع "الاحتلال" بفضل حسن التنظيم لإدارة الحرب من قبل الجيش الأوكرانى والدعم العسكرى القوى التى تتلقاه كييف من الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول حلف الناتو.

وأشار إلى أن الأوكرانيين عازمون وماضون فى المقاومة ضد العدوان الروسى ولا يقبلون التفريط فى أى جزء من أراضى الدولة، مؤكدًا أن الحرب فى أوكرانيا لم تبدأ العام الماضى، وإنما هى ممتدة من عام 2014، عندما ضم الروس جزيرة القرم بطريقة غير شرعية.

وذكر "صبح"، أنه منذ بداية الاجتياح الواسع النطاق، استطاعت أوكرانيا تحرير نحو 50% من المناطق المحتلة، وأن ما تريده روسيا هو أن تجعل أوكرانيا تسلم للأمر الواقع وأن تعترف بالأراضى المحتلة بأنها أراضٍ لروسيا ولها حق السيادة عليها.

واختتم، قائلا: "على روسيا سحب جميع قواتها من الأراضى الأوكرانية وليس وقف إطلاق النار، وإنما وقف إطلاق النار مرحلة لبحث مشاورات السلام العاجل والشامل".