«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن دخول الصراع الروسى الأوكرانى مرحلة الحسم

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "بعد مرور عام على إطلاق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للعملية العسكرية فى أوكرانيا، تستعد روسيا وأوكرانيا لشن هجمات قد تمهد الطريق لمرحلة جديدة من الصراع، قد تكون أكثر كارثية".

وأضاف: "فى الأسابيع الأخيرة كثفت روسيا من مساعيها للسيطرة بالكامل على منطقة دونباس قلب أوكرانيا الصناعى، بينما تقول كييف وحلفاءها الغربيين إن موسكو يمكن أن تحاول شن هجوم أوسع وأكبر، فى أماكن أخرى على طول أكثر من ألف كيلو متر على خط المواجهة".



وتابع التقرير: "بينما أصر الكرملين على أن أى تسوية سياسية مستقبلية يجب أن تشمل الاعتراف بشبه جزيرة القرم التى ضمتها بشكل غير قانونى فى عام 2014 كجزء من روسيا، وكبرى المكاسب الإقليمية الروسية الأخرى".

واستطرد: "رفضت كييف هذه المطالب بشكل قاطع، واستبعدت إجراء أى محادثات مع موسكو حتى تسحب جميع قوتها".

وأوضح: "وفى وقت تأمل كل من روسيا وأوكرانيا قلب دفة الصراع بهجمات كبيرة؛ خاضت موسكو فى الأشهر القليلة الماضية معارك شرسة من منطقة إلى أخرى، فى محاولة لتطويق باخموت بمقاطعة تونتسيك إلى جانب تحقيق هدفها المعلن المتمثل فى الاستيلاء على إقليم دونباس بأكمله، فى حين أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين ما زالوا يتوقعون أن تشن روسيا هجوما أوسع فى مكان آخر".