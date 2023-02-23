بايدن يشيد باتفاق السلام بين الأحزاب السياسية فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس باتفاق السلام الذى أبرم فى نيجيريا، والذى تم توقيعه من جانب الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية النيجيرية.





وقال بايدن فى بيان أورده البيت الأبيض على موقعه الإلكترونى "أشيد باتفاق السلام الذى أبرم أمس فى نيجيريا، وبتوقيع هذا التعهد يلتزم المرشحون والأحزاب بقبول نتائج الانتخابات كما تعلنها مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة، وكذلك دعم الانتقال السلمى للسلطة".

وأضاف البيان "إن الانتخابات جزء أساسى من ديمقراطية فاعلة، ويستحق جميع النيجيريين هذه الفرصة لاختيار مستقبلهم بحرية ونزاهة".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لا تدعم أى مرشح أو حزب معين، لكنها تؤيد بقوة عملية انتخابية سلمية وشفافة تعكس إرادة شعب نيجيريا.

ودعا الرئيس الأمريكى جميع النيجيريين - بغض النظر عن دينهم أو منطقتهم أو عرقهم - إلى ممارسة هذه الحرية الأساسية فى يوم الانتخابات وجعل أصواتهم مسموعة، بما فى ذلك الناخبين الشباب الذين ربما يتجه العديد منهم إلى صناديق الاقتراع لأول مرة.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب النيجيرى وهو يرسم طريقه نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارا وأمانا، وشجع الناخبين فى نيجيريا على التحلى بالسلام والصبر أثناء تدوين أوراق اقتراعهم، كما حث الأحزاب السياسية والمرشحين على الوفاء بتعهداتهم.