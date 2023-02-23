سقوط 96 قتيلا وإصابة 560 آخرين خلال أسبوعين من المعارك بالصومال

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المستشفى المحلى فى المنطقة الدكتور أحمد محمد حسن حسبما ذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية اليوم الخميس إن 96 شخصا قتلوا، وأصيب 560 آخرون نقلوا إلى المشفى الرئيسى لبلدة لاس عنود.

وأكد جراد جامع جراد على زعيم ميليشيا تقاتل جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد أن أكثر من 150 شخصا لقوا مصرعهم، كما أصيب أكثر من 500 آخرين فى هذه الاشتباكات.

يذكر أن أرض الصومال هى إقليم انفصالى يتمتع بحكم ذاتى منذ عام 1991، ولا يحظى باعتراف دولى.