مندوب روسيا بالأمم المتحدة يصف مشروع دول الغرب بشأن أوكرانيا بـ«المُعادى»

جدة - نرمين السيد - وصف المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا مشروع القرار الذى قدمته الدول الغربية للتصويت فى الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا بـ المعادى لروسيا وغير المقبول.





وقال نيبينزيا فى كلمته بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الغرب سيستخدم تلك القرارات كغطاء لمواصلة الأعمال العسكرية ضد روسيا، موضحا أن المشروع لن يسهم فى عملية الانتقال لحل سلمى فى النزاع مع الغرب الذى تصاعد قبل عام.

وأوضح نيبينزيا أن المشروع صمم لتشجيع الدول الغربية على مواصلة جهودها العسكرية المناهضة لروسيا وإقناع العالم بأن موسكو فى عزلة عالمية، داعيا إلى دعم التعديلات المتزنة التى عرضتها بيلاروسيا على الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا قدم أمام الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى تحقيق السلام فى بلاده، حيث شاركت فى صياغته أكثر من 60 دولة، والذى يطالب روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا فورا وبصورة كاملة من دون قيود أو شروط ووقف الأعمال العدائية، ويتضمن مشروع القانون مواد من شأنها معاقبة روسيا على ما تصفه أوكرانيا بجرائم ارتكبت على أراضيها.