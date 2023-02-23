المملكة المتحدة تعلن عن دعم جديد للأمن الغذائى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى للحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستدعم بشكل مباشر ما يصل إلى 40 ألف مواطن يمنى شهريا للتخفيف من الجوع والفقر، كجزء من حزمة جديدة من دعم الأمن الغذائى أعلنها وزير التنمية البريطانى أندرو ميتشل اليوم.

وخلال زيارة للأردن، وقع ميتشل على اتفاقية إطلاق اتحاد "برايتلى"، وهو شراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتقديم برنامج الأمن الغذائى الرائد للمملكة المتحدة فى اليمن، وستسخر الشراكة الخبرات والوصول إلى المنظمات غير الحكومية التى يمكن أن توفرها وستجعل اليمنيين فى قلب عملية صنع القرار.

وقال وزير التنمية البريطانى إن "الحرب الروسية فى أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود فى اليمن ودفع المزيد من اليمنيين إلى هوة الفقر، أعلن اليوم عن المزيد من الدعم البريطانى للتخفيف من تأثير الأزمة الإنسانية فى اليمن. تواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائنا لتمديد الهدنة فى اليمن وتعزيز الحوار الجاد حول إنهاء الصراع إلى الأبد".

ويتكون اتحاد "برايتلى" من منظمات غير حكومية وسيعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومن خلالها لتقديم تحويلات نقدية لما يصل إلى 40 ألف يمنى شهريا. وقد أثبت التوفير المتزامن للدعم النقدى وسبل العيش أنه نهج فعال لبناء القدرة على الصمود وتمكين الأسر من الهروب من الفقر.