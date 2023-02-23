المفوضية الأوروبية توقف استخدام «تيك توك» على أجهزة الهيئات التابعة لها

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس قرارا بتعليق استخدام تطبيق تيك توك الإلكترونى داخل أجهزة الشركات والهيئات التابعة لها وعلى الأجهزة الشخصية المسجلة لدى خدمة الأجهزة المحمولة التابعة لها، فى ضوء مساعيها لتعزيز الأمن السيبرانى.





وذكرت المفوضية فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبرانى والإجراءات التى قد يتم استغلالها فى الهجمات الإلكترونية ضد البيئة المؤسسية لها، كما ستبقى التطورات الأمنية لمنصات التواصل الاجتماعى الأخرى قيد المراجعة المستمرة.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يتماشى مع سياسات الأمن السيبرانى الداخلية الصارمة الصادرة عن المفوضية لاستخدام الأجهزة المحمولة للاتصالات المتعلقة بالعمل، كما أنه يكلل جهود المفوضية طويلة الأمد من أجل أن يطبق الموظفون أفضل الممارسات عند استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعى والحفاظ على مستوى عال من الوعى السيبرانى فى عملهم اليومى.

وأشار البيان إلى أن المفوضية ملتزمة بضمان حماية موظفيها بشكل جيد من التهديدات والحوادث السيبرانية المتزايدة، لذلك، من واجبنا الرد فى أقرب وقت ممكن على التنبيهات السيبرانية المحتملة، موضحا أن قرار اليوم هو شأن داخلى يقتصر بشكل صارم على استخدام الأجهزة المسجلة فى خدمة الهاتف المحمول داخل مؤسسات المفوضية.