«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن المحادثات الأوروبية الجارية فى بروكسل

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "المحادثات الأوروبية الجارية فى بروكسل، لإقرار حزمة العقوبات العاشرة على روسيا ما زالت تواجه عقبات مع اعتراض بعض الدول، على بنود فى قائمة العقوبات الجديدة التى لم تصل إلى توافق بالإجماع بين دول التكتل على أرض العقوبات الجديدة التى يفترض الإعلان عنها الجمعة".

وأضاف: "بحسب مصادر دبلوماسية فسوف يواصل ممثلو الاتحاد الأوروبى إجراء مزيد من المحادثات لإقرار الحزمة الجديدة من العقوبات، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ومن أبرز القطاعات الروسية التى ستطالها العقوبات الأوروبية الجديدة فرض حظر على واردات التكتل من المطاط الروسى".



وتابع: "وكذلك منع صادرات الاتحاد الأوروبى إلى روسيا من المعدات التقنية، وقطع الغيار التى قد تستخدمها موسكو فى ساحة المهركة، وكذك القطاع النووى الروسى".

واستطرد: "ووصف الاتحاد الاوروبى سلسلة العقوبات المرتفلة على روسيا إلا أنها الإقسى على الإطلاق وأنها ستحم روسيا من منتجات بقيمة 11 ميار يورو، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فرض الاتحاد الأوربى 9 حزم عقوبات غير مسوقة على موسكو استهدفت بشكل رئيسى صادرات روسية أساسية".