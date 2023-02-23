اضراب شامل تنديدا بمجزرة نابلس بفلسطين
عم الإضراب الشامل اليوم الخميس جميع المحافظات الفلسطينية، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني في مدينة نابلس أمس، والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن الإضراب شل مناحي الحياة كافة، وأغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمحلات التجارية، وسط دعوات شعبية لمواجهة العدو الصهيوني في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.
ويأتي هذا الإضراب بعد أقل من أسبوع على تنفيذ إضراب مماثل في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، رفضا لجرائم العدو الصهيوني.
وكانت الفصائل والقوى الوطنية أعلنت عن إضراب شامل اليوم تعبيرًا عن غضب جماهير شعبنا واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات العدو في نابلس، وحدادًا على أرواح الشهداء.
وطالبت الفصائل في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان بالتعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية وتصعيد الاشتباك مع العدو الصهيوني في كل مكان من الأرضي الفلسطينية.
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