«القاهرة الإخبارية».. الأمن الروسى يطوق سفارة سويسرا بعد اكتشاف قنبلة بها

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن وكالة «تاس» الروسية ذكرت منذ قليل أن رجال أمن روس طوقوا مبنى السفارة السويسرية فى العاصمة موسكو، بعد اكتشاف قنبلة داخل مبنى السفارة.





وأضاف خلال مداخلة للقناة اليوم الخميس: "حتى هذه الساعة رجال السلطات الروسية لم تصرح بأى معلومات إضافية تشرح فيها نوع القنبلة أو مصدرها أو فى حال كانت القنبلة تحوى متفجرات أم لا، فقط وكالة تاس الروسية اكتفت بمعلومات عن تطويق رجال الأمن لمبنى السفارة".

وتابع: "ننتظر بيان وزارة الداخلية لمعرفة تفاصيل الواقعة، ويمكن الجزم أن السفارة الآن خالية من الموظفين نتيجة أن روسيا تشهد عطلة رسمية حتى يوم الإثنين المقبل، بمناسبة يوم حماة الوطن، فجميع الدوائر الرسمية بالإضافة للمدارس والجامعات مغلقة الآن فى روسيا بمناسبة يوم حماة الوطن، وبهذه المناسبة الرئيس بوتين وضع إكليلا من الزهور عند ضريح النصب التذكارى فى الساحة الحمراء وسط موسكو".

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