«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مدن أوكرانية هجرت بسبب المعارك الشديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى همام مجاهد التقرير: "خلال العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا برزت العديد من المدن على محور القتال العنيف، الذى دارت رحاه بين القوات الروسية والأوكرانية".

وأضاف مجاهد: "كييف العاصمة السياسية لأوكرانيا شهدت منذ اليوم الأول للعملية العسكرية غارات روسية شبه يومين استهدفت بنيتها العسكرية التحتية، وكان الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد 19 ميلا فقط من وسط كييف، قبل أن تقرر موسكو تركيز عملياتها على إقليم دونباس شرقى البلاد".



وتابع: "المدينة الثانية هى مدينة لفيف وتقع المدينة على بعد نحو 70 كيلو مترا من الحدود البولندية، الدولة العضو فى حلف الناتو، ونقلت إليها معظم السفارات الغربية مع بدء العمليات العسكرية الروسية".

واستطرد: "تعد لفيف نقطة انطلاق النازحين الأوكرانيين لدول الغرب، كما تمثل طريقا حاسما لتزويد الجيش الأوكرانى بالأسلحة".

وكذلك مدينة ماريوبول وهى مدينة ساحلية تطل على بحر أزوف فى الجزء الجنوبى الشرقى لأوكرانيا، وشهدت أعنف المعارك حتى وصفت أنها تحولت لمدينة أشباح، وسيطرت عليها روسيا فى 20 مايو 2022.

ومدينة خاركيف ثانى أكبر مدينة من ناحية المساحة وعدد السكان، وسيطرت عليها روسيا فى بداية عمليتها العسكرية ثم سيطرت عليها أوكرانيا بعد ذلك.