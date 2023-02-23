العالم اليوم - قاض لبناني يتهم حاكم مصرف لبنان بغسل الأموال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 02:16 مساءً - قال مصدر قضائي رفيع، اليوم الخميس، إن قاضيا لبنانيا اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

وتأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا.

وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات. ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا هذه الاتهامات.

وقبل أيام قليلة، قال رياض سلامة إنه "قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية"، في يوليو المقبل.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيونية، أنه "لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة"، مشيرا إلى أنه يرى أن "الفترة الماضية كافية".