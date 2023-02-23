حاكم مصرف لبنان يقول إنه لن يسعى لولاية جديدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 فبراير 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إنه لن يسعى إلى ولاية جديدة بمجرد انتهاء ولايته الحالية.
وقال سلامة لقناة الشرق للأخبار التلفزيونية ومقرّها السعودية إنه قرّر أنه سيطوي، في نهاية ولايته، صفحة في حياته وسينتقل إلى العمل خارج المصرف.
وتنتهي ولاية سلامة الحالية، ومدتها ستة أعوام، في يوليو/تموز.
وتقول المصادر السياسية اللبنانية إنه لا يوجد إجماع حتى الآن على بديل لسلامة، الذي احتفظ بمنصبه لثلاثة عقود ويحظى بدعم بعض من أقوى سياسيي لبنان، ومنهم رئيس البرلمان نبيه بري.
رويترز
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