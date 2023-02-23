باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: تلويح روسيا بـ«النووى» لم يوقف دعم الغرب لكييف

جدة - نرمين السيد - قالت هديل عويس، كاتبة وباحثة سياسية من واشنطن، إن الحرب الروسية ذاهبة إلى تصعيد أكبر، مع حلول الربيع وتحسن الأجواء فى أوكرانيا، وأن هذا الأمر سيسهل على الجيشين الروسى والأوكرانى التصعيد من العمليات العسكرية، ولا بوادر حتى الآن لحلول دبلوماسية لهذه الأزمة.





وأضافت عويس فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التلويح المستمر من الجانب الروسى باستخدام الأسلحة النووية والأسلحة الاستراتيجية، يأتى بعد تعثر تحقيق أهداف موسكو فى هذه الحرب، ولكن على ما يبدو أن هذه الاستراتيجية الروسية، والتى تكررت أكثر من مرة خلال العام الماضى، لم تدفع الغرب وحلف الناتو للتخفيف من دعمه لأوكرانيا. وأشارت، إلى أن أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية الأمريكية، تركز فى هذه المرحلة على فهم ودراسة مدى جدية الجانب الروسى فى استخدام الحل النووى والأسلحة الاستراتيجية، التى يمكن استخدامها فى الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك تقييم لهذه التهديدات لفهم مدى إمكانية استخدامها.

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