أمين عام الناتو: الصراع الروسى الأوكرانى تحول إلى معركة لوجستية

جدة - نرمين السيد - قال أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، إن الصراع الروسى الأوكرانى تحول الآن إلى"معركة لوجستية"، لذلك يحتاج حلفاء أوكرانيا إلى زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة.





وأضاف ستولتنبرج فى تصريح لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الخميس: "الناتو سيقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، حيث لا يمكننا السماح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالانتصار فى أوكرانيا". وحول ما إذا كان سيتم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكرى الدفاعى، أجاب ستولتنبرج "موقف الناتو لم يتغير، ستصبح أوكرانيا عضوا فى الناتو، لكن التركيز الرئيسى الآن هو ضمان أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة فى أوروبا".

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