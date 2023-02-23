خبير علاقات دولية: الدعم الغربى لأوكرانيا يستهدف إطالة أمد الأزمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "إكسترا نيوز"، أنه بعد مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية نستطيع أن نقول إن هناك عنوان عريض، وهو استمرار حالة اللا حسم السياسى والعسكرى، وحتى الآن لا توجد أى آفاق لإمكانية الحل، فى ظل إصرار غربى وأمريكى على دعم أوكرانيا اللامحدود، وغياب أى حديث عن السلام.
وتابع: "هذا يعنى أن الأزمة ستستمر، ولا وجود لأى أفق لحل قريب، ويعنى ذلك استمرار التداعيات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة خلال هذا العام".
واستطرد: "العالم تكبد خسائر كبيرة، خصوصا بعد جائحة كورونا كما أن الآمن الغذائى والطاقة العالميين معرضين للخطر، وهناك ارتفاعات غير مسبوقة بمعدلات التضخم عالميا، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق للغذاء عالميا، ولم تؤثر الأزمة فقط على طرفى الأزمة ولكن على كل دول العالم بدرجات متافوتة".
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