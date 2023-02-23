العالم اليوم - أوكرانيا: لن نستخدم المقاتلات الغربية لضرب أهداف في روسيا

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا: لن نستخدم المقاتلات الغربية لضرب أهداف في روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 01:19 مساءً - أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، الخميس، أن بلاده "لن تستخدم الطائرات المقاتلة الغربية، لضرب أهداف في روسيا"، وذلك في إطار سعي أوكرانيا للحصول على مقاتلات من الدول الغربية الداعمة لها.

وأضاف ديميترو كوليبا: "نحن نستخدم الأسلحة التي نتلقاها من شركائنا، لضرب روسيا في الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كييف "يمكنها أن تضمن استخدام الأسلحة الغربية لتحرير الأراضي الأوكرانية".

وجدد وزير الخارجية الأوكراني تأكيده على أن "أوكرانيا بحاجة إلى الطائرات لإنهاء الحرب، ودفع روسيا إلى ما وراء حدودنا الشرقية".

وكانت قضية تزويد الغرب لأوكرانيا بطائرات مقاتلة، لمواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أراضيها، قد شغلت الرأي العام الدولي بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عليها، في ظل التحذيرات الروسية.

وتستمر محاولات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعمة لبلاده.

وهيمنت تلك القضية على مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انعقد بين 17 و19 فبراير في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، حيث أطلق قادة الغرب جملة من الوعود بشأن دعم أوكرانيا عسكريا، ومحاسبة روسيا على ما يقولون إنها "جرائم ارتكبت خلال الحرب".

وقال حينها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن "بريطانيا من أوائل الدول التي دعمت أوكرانيا بالأسلحة، وسنواصل دعمها بالمعدات العسكرية لصد المسيرات الروسية".

وأضاف: "بريطانيا تعبر عن استعدادها لتقديم الطائرات التي يمكن استخدامها اليوم، لكن علينا أن ندرب الطيارين الأوكرانيين. مستعدون لدعم أي دولة يكون لديها الاستعداد لإرسال طائرات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن".

واستطرد: "ستوفر بريطانيا بكل سرور نظاما لأي دولة تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة في الوقت الراهن. المملكة المتحدة مستعدة لدعم تلك الدول".