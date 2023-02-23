العالم اليوم - أميركا تنشر صورة قريبة جدا للمنطاد الصيني قبل إسقاطه

انتم الان تتابعون خبر أميركا تنشر صورة قريبة جدا للمنطاد الصيني قبل إسقاطه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 01:19 مساءً - نشرت الحكومة الأميركية صورة قريبة للغاية للمنطاد الصيني الذي أسقطته، مطلع فبراير الجاري، وتقول إنه لأغراض تجسس وهو اتهم تنفيه بكين.

والتقطت الصورة من جانب قائد طائرة المراقبة "يو- 2" في يوم 3 فبراير الجاري.

ويمكن ملاحظة ظل طائرة المراقبة، المتوسطة الحجم، على جسم المنطاد الصيني، الأبيض اللون.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، فقد كان المنطاد يحلّق وقت التقاط الصورة فوق ولاية مونتانا، وكان يحمل ألواح استقبال، وفق شبكة "سكاي نيوز"البريطانية.

ورصد المنطاد، للمرة الأولى، من جانب الولايات المتحدة في 28 يناير الماضي، وجرى إسقاطه في 4 فبراير الجاري، قبالة سواحل ولاية ساوث كارولينا، بأمر من الرئيس جو بايدن.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن المنطاد حلّق فوق مواقع عسكرية حساسة، قبل أن يجري إسقاطه.

وفي وقت لاحق، تمكنت البحرية الأميركية من انتشال حطام المنطاد، وقالت إنه يحتوي على أجهزة استشعار وقطع إلكترونية.

وذكر مسؤول أميركي كبير، رفض الكشف عن اسمه، أن المنطاد كان مجهزا بأدوات تجسس، ولم يكن مخصصا للأرصاد الجوية.

لكن بكين ترفض هذه الرواية وتقول إن المنطاد علمي بحت، وضل طريقة فوق الأجواء الأميركية.

وبعد هذه الحادثة، وقعت 3 حوادث مماثلة أسقطت فيها الولايات المتحدة 3 أجسام غريبة.