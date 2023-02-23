العالم اليوم - بخلاف التوقعات.. التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يصعد في يناير

انتم الان تتابعون خبر بخلاف التوقعات.. التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يصعد في يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 01:19 مساءً - تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي، وذلك على الرغم من تراجع مستوى التضخم العام في التكتل الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، قد تسارع إلى 5.3 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي رجحت أن يبقى دون تغيير عن مستوى شهر ديسمبر، عند 5.2 بالمئة.

كما عدلت بيانات "يوروستات" النهائية مستوى مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير بالرفع إلى 8.6 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، بدلا من النسبة المعلنة في القراءة الأولى عند 8.5 بالمئة، وبأقل من مستوى ديسمبر عند 9.2 بالمئة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة الفائدة بشكل أوسع في الفترة المقبلة.

وكان المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مطلع فبراير الجاري، وذلك باول اجتماعاته هذا العام، بعد أن رفعها 250 نقطة أساس العام الماضي أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات الشهر الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.