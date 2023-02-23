مسؤولة أممية تطالب بعدم تسييس المساعدات الإنسانية فى سوريا

كما طالبت نجاة رشدى الجميع بالعمل على ضمان وصول المساعدات بكل الطرق والوسائل، بما فى ذلك من خلال استئناف وزيادة عمليات الوصول عبر خطوط النزاع إلى شمال غرب سوريا وتأمين الموافقات والضمانات الأمنية اللازمة لها دون تأخير.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أشارت نائبة المبعوث الخاص إلى الإعفاءات الإنسانية الإضافية التى أعلنت عنها الدول المانحة الرئيسية استجابة للزلازل، وحثت هذه الدول على ضمان الاستفادة بشكل كامل من جميع الاستثناءات الإنسانية ذات الصلة بالعقوبات التى قد تعرقل جهود الاستجابة الإنسانية.
كما دعت "نجاة رشدى" إلى إنهاء جميع أعمال العنف وإلى التهدئة المستمرة فى سوريا لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق ومنح جميع السوريين متنفسا فى هذه الأوقات العصيبة.
بدوره حث المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" الجهات المانحة على دعم النداء العاجل من أجل توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، الذى بلغ 397.6 مليون دولار لمساعدة أكثر من 4.9 مليون شخص حتى مايو 2023.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تقدم إغاثة طارئة للمتضررين تتضمن المواد الغذائية ومياه الشرب والإمدادات الطبية والبطانيات والخيام والملابس الشتوية وغيرها من المواد، وتشمل الأولويات الملحة والمستمرة الاحتياجات الشتوية وتدعيم المأوى والاحتياجات الصحية، بما فى ذلك الإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية والمياه والصرف الصحى والغذاء والتغذية والحماية والمساعدات النقدية.
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