جدة - نرمين السيد - عم إضراب شامل محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، تنديدا بالمجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة نابلس أمس الأربعاء والتى أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.





وشل الإضراب مناحى الحياة وأغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال فى كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب. وذكرت القوى الوطنية الفلسطينية، فى بيان لها، أن هذا الإضراب يأتى إسنادا لأهل نابلس العصية على الانكسار، وأن الشعب الوفى سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال ولن ترهبه المجازر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضراب شامل بالضفة الغربية حدادا على أرواح ضحايا مجزرة نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.