العالم اليوم - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمنطقة اليورو يتسارع في يناير

انتم الان تتابعون خبر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمنطقة اليورو يتسارع في يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 12:22 مساءً - تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر يناير الماضي، وذلك على الرغم من تراجع مستوى التضخم في التكتل الأوروبي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، قد تسارع إلى 5.3 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي رجحت أن يبقى دون تغيير عن مستوى شهر ديسمبر، عند 5.2 بالمئة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بمنطقة اليورو يتسارع في يناير .. في رعاية الله وحفظة