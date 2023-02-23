العالم اليوم - بين تفاحة نيوتن وجرة دافينشي.. من اكتشف الجاذبية حقا؟

انتم الان تتابعون خبر بين تفاحة نيوتن وجرة دافينشي.. من اكتشف الجاذبية حقا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 12:22 مساءً - من المعروف أن العالم إسحاق نيوتن هو الذي اكتشف الجاذبية الأرضية من خلال قصة التفاحة الشهيرة، لكن علماء تابعون لمعهد كاليفورنيا للتقنية وجدوا ما يدل على أن الفنان ليوناردو دافينشي اكتشف الجاذبية الأرضية قبل 200 عام من نيوتن، فمن الذي اكتشفها حقا؟

تفاحة سقطت من شجرة، فالتقطها نيوتن، ثم قدم للبشرية فكرة وقانونا أزليا، هذا ما اعتقده العالم لعقود طويلة، إلا أن باحثين وعلماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، لهم رأي آخر.

ويقول هؤلاء إن "جرة دافينشي" سبقت تفاحة نيوتن بعقود، بناء على مخطوطة "أروندل" التي كُتبت ورُسمِت بخط يده بين عامي 1480 و1518.

ومن خلال جرة وحبيبات رمل ومثلثات تقيس سرعة الدفع والسقوط، خلص الباحثون إلى أن دافينشي جسّد الجاذبية بدقة 97 في المائة، قبل مئتي عام من نيوتن.

وبغض النظر عن تفاحة نيوتن أو جرة دافينشي، فإنه من المؤكد أن هذه الاكتشافات ما زال يبني عليها الإنسان حاضره ومستقبله، فعرف كيف يستفيد من قوة الجاذبية، وكيف يتأقلم مع انعدامها.

ودافينشي هو فنان ومخترع إيطالي عاش في عصر النهضة، واشتهر بإنجازاته العلمية واختراعاته، وبأنه كان رساما ونحاتا وأديبا ومعماريا، وعالما في الفلك والرياضيات والفيزياء والجيولوجيا.

ونيوتن عالم إنجليزي عرف باكتشافه الجاذبية الأرضية، وبكونه واحدا من أكثر العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات، وأحد رموز الثورة العلمية.