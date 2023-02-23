العالم اليوم - "بيتك" الكويتي يحصل على موافقة لإصدار صكوك بـ4 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 12:22 مساءً - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الخميس، إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لإنشاء برنامج صكوك بقيمة لا تتعدى أربعة مليارات دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في البلاد في بيان لبورصة الكويت إن البنك المركزي وافق له أيضا على طرح الإصدار الأول من هذا البرنامج بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

تعتبر مجموعة "بيتك" أيضا من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وهي تعمل في 12 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 680 فرعا مصرفيا وأكثر من 18 ألف موظف، بحسب موقعها الإلكتروني.

واستحوذ بيت التمويل الكويتي العام الماضي، على بنك الأهلي المتحد البحريني. وهو مدرج في بورصتي الكويت والبحرين.

وخلال العام الماضي ارتفعت أرباح البنك الصافية بنسبة 47 بالمئة لتبلغ حوالي 358 مليون دينار (نحو مليار دولار) مقارنة مع 243.4 مليون دينار (نحو 737.5 مليون دولار) في عام 2021.