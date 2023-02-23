الأمم المتحدة: وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية

جدة - نرمين السيد - شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التركيبة السكانية والسمة التاريخية للمدينة والوضع الراهن للأماكن المقدسة فيها بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن غاية أهداف الأمم المتحدة تظل متمثلة فى إنهاء الاحتلال وفى تحقيق حل الدولتين.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد الأمين العام أيضا على ضرورة عمل الشركاء الإقليميين والدوليين معا، بإصرار وإلحاح أكبر، لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على استعادة الأفق السياسى ذى المصداقية. وقال إن أطر الحل واضحة ومحددة فى قرارات مجلس الأمن والقانون الدولى والاتفاقات الثنائية، والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية الشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة من أجل السلام.

وأكد الأمين العام تعهده بمواصلة العمل لدعم تحقيق هدف السلام العادل والشامل والدائم الذى ينهى الاحتلال ويحقق حل الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقادرة على البقاء، تعيشان جنبا إلى جنب فى إطار حدود آمنة وتكون القدس عاصمة لهما.

وفى خطابه أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، تحدث "أنطونيو جوتيريش" عن الموقف المشتعل فى الأرض الفلسطينية المحتلة وتصاعد التوترات وتسارع دائرة العنف المميت، والجمود الذى يعترى عملية السلام.

وأعرب عن القلق إزاء العملية التى نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية فى نابلس وما تبعها من اشتباكات، مما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 بجراح.

وأعرب جوتيريش عن القلق البالغ إزاء التدابير العقابية الأخيرة التى قامت بها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعى لاستصدار رأى استشارى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال، وقال"هذه التدابير تخاطر بزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية فى وقت تكافح فيه أزمة مالية صعبة تقوض قدرتها على توفير الخدمات للناس" وأن أكثر الأولويات إلحاحا فى الوقت الراهن يجب أن تكون الحيلولة دون مزيد من التصعيد، وتهدئة التوترات، واستعادة الأمن.