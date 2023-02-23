بنك الكويت المركزى يوافق على إنشاء برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار

وقال (بيتك) فى بيان له على الموقع الإلكترونى لبورصة الكويت اليوم الخميس إن الطرح الأول من الإصدار سيكون بقيمة مليار دولار أميركى أو ما يعادلها من العملات الأخرى مضيفا أنه سيفصح لاحقا عن الموافقة النهائية لبنك الكويت المركزى وموافقة هيئة أسواق المال على البرنامج.
وأسس (بيتك) عام 1977 وأدرج فى بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 3ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار)، وتكمن أغراض (بيتك) فى تقديم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الإنشائية لحسابها أو لحساب أطراف أخرى وأنشطة تجارية أخرى.
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