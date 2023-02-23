العالم اليوم - الرقائق الإلكترونية تقود الأسهم الأوروبية للصعود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 11:16 صباحاً - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الخميس إذ صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد توقعات بزيادة مبيعات شركة أشباه الموصلات الأميركية إنفيديا.

وارتفعت أسهم شركات إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات وأيكسترون ما بين 1.6 و3.2 بالمئة، مما أدى إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.9 بالمئة.

وتوقعت شركة إنفيديا إيرادات في الربع الأول أعلى من تقديرات وول ستريت أمس الأربعاء، مشيرة إلى إقبال قوي على استخدام رقائقها في خدماتالذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع لجلستين متتاليتين بفعل مخاوف من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الصادر أمس الأربعاء أن جميع صناع السياسة تقريبا يؤيدون قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم سيحدد الزيادات الإضافية المطلوبة في أسعار الفائدة.