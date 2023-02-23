العالم اليوم - أصحاب البصيرة.. تجمع لمكفوفي البصر يعيد دمجهم بالمجتمع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 فبراير 2023 11:16 صباحاً - عانى فاقدوا البصر في مدينة العريش شمال سيناء المصرية من صعوبات في الحصول على وسيلة مواصلات آمنة تناسب ظروفهم وحاجتهم لوجود مرافق معهم، فتجمع عدد منهم لبحث المشكلة، لكن الأمر تطور بما يشمل مشكلاتهم الحياتية كافة، فأسسوا مجموعة أطلقوا عليها "أصحاب البصيرة".

هدف المجموعة تغيير ثقافة المكفوفين من ناحية وثقافة المجتمع من ناحية أخرى، بهدف تحقيق الدمج الكامل لهم. عبد الكريم الشاعر، أحد مؤسسي مجموعة "أصحاب البصيرة" يصف نفسه لسكاي نيوز عربية بأنه خادم للمجموعة، حيث يسعى لتيسير حياة فاقدي البصر والتخطيط لها وتوفير الاستشارة التي يحتاجونها، موضحا أن هذه المجموعة، تهدف للبحث عن ابتكار مجموعة من الأفكار الخلاقة التي سهلت حياتهم وأعادت دمجهم في المجتمع. يوضح الشاعر لسكاي نيوز أهمية هذه المبادرة: تقوم الفكرة على زيادة مهارات فاقدي البصر بما يؤهلهم لقضاء حاجاتهم المختلفة دون الاضطرار للبحث عن من يساعدهم، كما تعمل على تعديل سلوكهم بما يفيدهم من ناحية، وتعديل سلوك الآخرين بما يغير النظرة لهؤلاء الفئة.

مبادرة أصحاب البصيرة تعمل تحت مظلة جمعية الإنسان المعترف بها رسميا.

المبادرة عبارة عن فريق من المكفوفين وضعاف البصر تم تأسيسها منذ 5 سنوات من خلال مجموعة من المتطوعين من المجتمع المحلي بمركز العريش لرعاية المكفوفين في المجالات كافة بهدف الدمج الاجتماعي.

استطعنا إخراج المكفوفين من الغرف المغلقة إلى تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجالات مختلفة.

نعمل على تغيير سلوك المكفوفين وممارساتهم الحياتية بحيث نجعلهم أكثر اعتمادا على الذات. وحول أبرز الإنجازات التي حققتها هذه المبادرة أوضح الشاعر: يتم تعليم المكفوفين في مدرسة النور وبفضل المبادرة استطعنا إدخال جميع المتعلمين في المدرسة إلى مرحلة التعليم الجامعي، كما تمكن بعض المكفوفين من دراسة الماجستير.

قمنا بعمل مبادرة "الطاهي الكفيف" لتعليم طبخ بعض المأكولات في المنزل، وكان لهذه المبادرة أثر كبير على العائلات وغيرت من سلوك الأسر.

تمكنا من تأهيل الإناث فاقدات البصر حتى يستطعن دخول المطبخ ويقمن بطبخ المأكولات بأيديهم، بعد أن كان أهاليهم يمنعونهم من ذلك خوفا عليهم.

هناك جزء خاص بالأعمال اليدوية والمهنية حيث تقوم المكفوفات بعمل خرز إبداعي وتشكل منه أساور وسبح.

بعض المكفوفات استطعن الإبداع في الأعمال الفنية التي يستخدم فيها ورق "الفوم" حيث ابتكرن أعمال فنية مثل فوانيس رمضان وبعض الأشكال الأخرى.

في المجال الرياضي لدينا فريق لكرة الجرس وهو الفريق الوحيد الذي يتبع نادي على مستوى محافظة شمال سيناء.

تم رعاية الفتيات على مستوى الجمهورية في الجانب الفني من غناء وشعر وغيره.

نعمل على تسهيل زواج المكفوفات وإحدى الحالات تلقت مساعدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا والذي أهداها شقة كهدية للزواج كما شهد محافظ شمال سيناء على عقد زواجها.

نقوم بعمل مبادرة "زيارات الأحبة" وتهدف للمشاركة في مناسبات فريق أصحاب البصيرة المختلفة.

نشارك في المناسبات الوطنية المختلفة وقمنا بعمل مبادرة "على ساحل العريش هنعيش" لمساعدة المحافظة على تنشيط السياحة.

نراجع الحالات من الناحية الصحية مع المراكز الطبية المختلفة.

تضم المجموعة قرابة 53 من المكفوفين وضعاف البصر ونحو 45 من المتطوعين المبصرين وأنا واحد من هؤلاء المتطوعين.

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