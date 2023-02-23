مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر على الحدود اللبنانية السورية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 23 فبراير 2023 11:03 صباحاً - دوت الخليج :- سجل مرصد الزلازل الأردني، في الساعة 9:58 من مساء الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر، على عمق 10 كلم على الحدود اللبنانية السورية.
وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن الهزة على بعد 55 كلم جنوب شرق طرابلس.
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